Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла вечером 20 августа

Загруженность дорог Московской области оценили в четыре балла вечером 20 августа. Движение затруднено на Каширском, Дмитровском, Ярославском и Калужском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.
Заторы также наблюдаются на Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе. В ведомстве призвали водителей соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и избегать резких маневров.
Ранее Андрей Воробьев рассказал о новых подходах к ремонту дорог в Подмосковье. По его словам, особое внимание уделяют вылетным магистралям и загруженным участкам.
