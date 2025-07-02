Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла вечером 2 июля

В среду вечером, 2 июля, загруженность подмосковных дорог составила четыре балла из 10 возможных. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Движение затруднено в сторону области на Ленинградском, Носовихинском, Щелковском и Новорижском шоссе. Заторы также наблюдаются на Новорязанском, Рублево-Успенском и Пятницком шоссе.

В региональном Минтрансе водителей призвали быть внимательными и аккуратными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Напомним, что сегодня утром в районе Северное Тушино на 71-м километре МКАД столкнулись две фуры. Из-за ЧП перекрыли три из пяти полос движения.