Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла вечером 14 апреля

Загруженность дорог Подмосковья оценили в четыре балла вечером 14 апреля. Основные заторы наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Ярославском и Новорязанском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Движение также затруднено на Новорижском, Носовихинском, Рублево-Успенском, Щелковском, Волоколамском и Пятницком шоссе. В ведомстве призвали водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать ПДД и держать дистанцию.

Ранее Андрей Воробьев назвал преимущества Подмосковья перед столицей. По словам губернатора, Московская область в хорошем темпе создает рабочие места и строит частные и государственные индустриальные парки.