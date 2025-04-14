14 апреля 2025 19:55 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла вечером 14 апреля Фото: Минтранс Подмосковья
Загруженность дорог Подмосковья оценили в четыре балла вечером 14 апреля. Основные заторы наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Ярославском и Новорязанском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.
Движение также затруднено на Новорижском, Носовихинском, Рублево-Успенском, Щелковском, Волоколамском и Пятницком шоссе. В ведомстве призвали водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать ПДД и держать дистанцию.
Ранее
Андрей Воробьев назвал преимущества Подмосковья перед столицей. По словам губернатора, Московская область в хорошем темпе создает рабочие места и строит частные и государственные индустриальные парки.
Сегодня 05:47 Трое подростков на камеру жестоко избили девочку в Рязанской области
Сегодня 05:37 В Липецке прохожий и медики спасли юбиляра, 40 минут висевшего над ямой
Сегодня 05:32 Вильфанд раскрыл, какая погода ждет россиян во второй половине апреля
Сегодня 05:31 В Красноярском крае нашли двух дезертиров из зоны СВО
Сегодня 04:30 Лавров рассказал, в чем он не согласен с президентом Казахстана Токаевым
Сегодня 04:25 Стало известно, что мешает Danone вернуться в Россию Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024
18+
Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Коваль А.Л. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте