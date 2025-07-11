Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла вечером 11 июля

Загруженность дорог Московской области оценили в четыре балла вечером 11 июля. Основные заторы наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском и Киевском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Движение также затруднено на Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе. В ведомстве призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дорогу от Новорижского шоссе до Павловской Слободы запустят летом. В результате добраться от Москвы до поселка можно будет на 15-20 минут быстрее, а транзитный транспорт выведут за пределы населенного пункта.