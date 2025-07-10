Андрей Воробьев: дорогу от Новорижского шоссе до Павловской Слободы запустят летом

Движение по новой дороге от Новорижского шоссе до Академической улицы в Павловской Слободе запустят в августе. В результате добраться от Москвы до поселка можно будет на 15-20 минут быстрее, а транзитный транспорт выведут за пределы населенного пункта. Работы проверил губернатор Андрей Воробьев .

«Знаем, что эту дорогу ждут, она очень нужна, как и любая дорога в Подмосковье, потому что это — дополнительные удобства, экономия времени, доступность важных объектов. Надеемся, что наши строители не подведут и все будет сдано в срок», — сказал Воробьев.

После запуска новой дороги движение по Новорижскому шоссе станет проще. Специалисты уже обустроили 800 метров из 2,7 километра запланированного участка. Завершить основные работы планируют ко Дню строителя 10 августа.

Дорогу построят в два этапа. Первый завершили в сентябре 2023 года — тогда появился выезд на М-9 «Балтия» — Веледниково — Лешково и ММК — Павловская Слобода — Нахабино. На участке обустроили кольцевые развязки, две большие парковки, линии освещения, ливневую канализацию, пешеходные переходы и велодорожки.

В рамках второго этапа на дороге создадут выезды на федеральную трассу, проезд со стороны Москвы и области, а также три моста через реку Беляну. По словам генерального директора АО «Стройком» Агаси Газояна, сооружения уже почти готовы.

«Все сооружения на этой дороге уже полностью построены. Нам останется еще благоустройство, которое мы должны завершить до 22 августа», — сказал он.