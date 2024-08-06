Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 6 августа

Загруженность дорог Московской области оценили в четыре балла утром 6 августа. Движение затруднено в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-9 «Балтия».

Заторы также наблюдаются на Варшавском, Ленинградском, Каширском, Пятницком, Минском, Носовихинском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Минтрансе Подмосковья уточнили, что на дорогах зафиксировали 988 тысяч автомобилей, что на 1,8% ниже среднего значения прошлого месяца. Водителей призывают быть внимательными на дорогах, не совершать резких маневров и держать дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года.

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