Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 2 июля

Загруженность магистралей и шоссе в Подмосковье достигла четырех баллов утром 2 июля. В Минтрансе Московской области отметили, что на дорогах находятся около 853 тысяч машин, что выше средних значений для этого времени суток.

Основные заторы в сторону Москвы образовались на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Варшавском, Ленинградском, Волоколамском, Киевском, Симферопольском и Ярославском шоссе. Сегодня в Подмосковье вновь ожидается жаркая погода, температура воздуха превысит +30 градусов. Откажитесь от необязательных поездок в пиковые солнечные часы, не садитесь за руль, если чувствуете недомогание.

Модернизация ЦКАД продолжается в Московской области. За время работ удалось построить дополнительные переезды и съезды, которые крайне важны для жителей региона, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

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