Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 25 июля

Загруженность крупных магистралей и шоссе Московской области составила три балла утром, в четверг. В Минтрансе Подмосковья рассказали, что на дорогах находятся 958 тысяч машин.

Основные заторы образовались в сторону Москвы на трассе М-4 «Дон», а также на Щелковском, Калужском, Киевском, Боровском, Каширском, Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Ранее стало известно, что одну из дорог в Истре достроят раньше срока — уже в декабре. Она протянется от Павловской Слободы до М-9. Трасса важна не только этому населенному пункту, но и ученикам нового технолицея, подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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