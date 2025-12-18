Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 7 баллов вечером 18 декабря

Загруженность дорог Московской области вечером 18 декабря составила семь баллов. Движение оказалось затруднено на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском и Киевском шоссе, сообщили в Минтрансе региона.

Заторы также возникли на Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Ленинградском, Пятницком, Щелковском и Носовихинском шоссе.

В связи с возможными осадками водителей призвали не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.

В Ленобласти зафиксировали 66 дорожных аварий за период с 17 по 18 декабря. В тот же день в Санкт-Петербурге произошло 309 ДТП.