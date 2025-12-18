В Ленобласти зафиксировали 66 дорожных аварий за сутки

За период с 17 по 18 декабря на дорогах Ленинградской области случилось 66 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщил сайт gazeta.spb.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, в тот же день в Санкт-Петербурге произошло 309 аварий. Всего в двух регионах пострадали 13 человек.

В Северной столице травмы получили девять человек, раненых нет. В Ленинградской области в результате ДТП пострадали четыре человека, среди них — один ребенок. За отчетные сутки в Петербурге и Ленобласти никто не погиб.

Ранее пресс-служба сообщала о 366 авариях в Санкт-Петербурге за сутки с 16 по 17 декабря. В Ленинградской области за этот период зафиксировано 84 ДТП.