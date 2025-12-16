Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 7 баллов вечером 16 декабря

Загруженность дорог Московской области во вторник вечером, 16 декабря, составила семь баллов. Движение оказалось затруднено на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском и Киевском шоссе, сообщили в Минтрансе региона.

Заторы также возникли на Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

В ведомстве призвали водителей не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.

Для того, чтобы предотвратить аварии, подмосковная Госавтоинспекция начала массовые проверки автобусов на общественных маршрутах в Химках. Их реальная цель — не штрафы, а обеспечение исправности транспорта и дисциплины на дороге.