Профилактическая акция «Автобус» началась в Химках

Госавтоинспекция с 15 по 21 декабря проведет массовые проверки автобусов на общественных маршрутах в рамках акции «Автобус» в Химках. Инспекторы сосредоточатся на выявлении и устранении нарушений, чтобы предотвратить аварии и повысить безопасность тысяч ежедневных пассажиров.

Цель проверок — не штрафы, а реальная профилактика: обеспечить исправность транспорта и дисциплину на дороге.

Особое внимание уделят техническому состоянию транспорта: тормозной системе, световым приборам, уровню технических жидкостей, состоянию шин и работоспособности аварийных выходов — ни одна деталь не останется без контроля.

Также проверят соблюдение режима труда и отдыха водителями, чтобы за рулем находился только бодрый и внимательный специалист с обязательными перерывами.

Инспекторы удостоверятся в наличии полного пакета документов, который включает разрешения, путевые листы, страховые полиса и талоны техосмотра. Без них выезд на линию невозможен.

Кроме того, специалисты оценят соблюдение правил дорожного движения: от скоростного режима и правил перестроения до маневров вблизи остановок и пешеходных переходов.