Пробки на дорогах Подмосковья оценили на 6 баллов вечером 12 сентября

Загруженность дорог Московской области оценили в шесть баллов вечером 12 сентября. Основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Каширском, Дмитровском, Ярославском и Калужском шоссе, сообщили в Минтрансе региона.

Движение также затруднено на Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Щелковском и Носовихинском шоссе. В ведомстве призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Ранее в Чехове автоинспекторы провели рейд по профилактике ДТП. Любителям байков разъяснили особенности управления мототранспортными средствами, а также напомнили о важности защитной экипировки, соблюдении ПДД и скоростного режима.