Автоинспекторы в Чехове провели рейд по профилактике ДТП

Сотрудники Госавтоинспекции муниципального округа Чехов совместно с коллегами из восьмого батальона дорожно-патрульной службы второго полка «Южный» провели на оживленном участке дороги рейд по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. Мероприятие было направлено на снижение аварийности с участием водителей мототранспорта.

В ходе рейда автоинспекторы провели разъяснительные беседы об особенностях управления мототранспортными средствами. Также водителям напомнили о важности ношения защитной экипировки, следования правилам дорожного движения, соблюдении скоростного режима. Полицейские призвали садиться за руль только в трезвом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов порекомендовали родителям несовершеннолетних усилить контроль, исключить возможность доступа детей к ключам от автомобилей и мотоциклов. Кроме того, им напомнили о запрете на управление скутерами и питбайками без соответствующего водительского удостоверения.