Пробежки и мастер-классы пройдут в парках Подольска на этой неделе

В течение недели с 10 по 16 февраля в округе пройдут пробежки, зарядки, мастер-классы и скандинавская ходьба. Присоединиться к активностям жители смогут в Парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина и Детском парке городского округа Подольск.

Всех желающих приглашают присоединиться к программе «Активное долголетие» и посещать занятия скандинавской ходьбой на территориях парков.

Для маленьких посетителей организаторы подготовили творческие мастер-классы, где дети смогут сделать поделки из бумаги. Юные любители рукоделия могут записаться на уроки по вязанию.

В субботу, 15 февраля, в парке Талалихина пройдет утренняя пробежка. Также на выходных в парках будут организованы детские игровые программы. Вход на все активности свободный.

Кроме того, в парках созданы зимние фотозоны, где каждый желающий может сделать фотографии на память. В парке Талалихина также работает каток с прокатом. Мероприятия в парках могут посещать жители и гости округа без возрастных ограничений.