Пробег «За Победу» к открытию мотосезона прошел в Подольске

Порядка 250 байкеров поучаствовали в пробеге «За Победу» к открытию мотосезона. Они проехали по центральным улицам города в память о ветеранах Великой Отечественной войны.

Для всех работала полевая кухня, где участники пробега могли подкрепиться солдатской кашей и горячим чаем, а также посмотреть на трюки каскадеров.

«Благодарю за такой зрелищный и по-настоящему душевный праздник», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Байкеры стартовали от парковки торгового комплекса «Кварц». В мотопробеге приняли участие «Ночные волки», «Асгард» и другие команды. Блеск хромированного металла, рев моторов и внушительная колонна привлекли внимание множества горожан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.