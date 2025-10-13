Пробег в память о конструкторе Александре Березняке прошел в Дубне

25-й сверхмарафонский пробег, посвященный памяти отца-основателя ГосМКБ «Радуга» Александра Березняка, собрал более 70 участников. На старт вышли дубненские авиастроители вместе с коллегами из Союза машиностроителей России.

Дистанция длиной в 60 километров символически соединила две точки: ГосМКБ «Радуга» в Дубне и село Устиново, где родился другой выдающийся авиаконструктор Андрей Туполев.

«Маршрут выбран особый, поскольку Устиново — родина Андрея Туполева, человека-легенды, чье имя носит фирма создателей самолетов дальней авиации, с которой мы работаем с самого начала, все 74 года», — пояснил научный руководитель ГосМКБ «Радуга» Владимир Трусов.

Участники марафона преодолевали дистанцию бегом, на велосипедах или лыжероллерах. На финише в Центре патриотического воспитания имени Андрея Туполева для новичков провели экскурсию. Спортсмены возложили цветы к мемориалу вблизи деревни Симоново, где стоял дом Андрея Туполева.

«Пробег уже давно стал доброй традицией Дубны, объединяющей спортсменов и всех, кто ценит силу, выносливость и верность традициям города», — отметил глава округа Максим Тихомиров.