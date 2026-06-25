Прямые договоры с «Мосэнергосбытом»: как будут рассчитываться за электроэнергию

Квартирные счетчики электроэнергии
Фото: Квартирные счетчики электроэнергии/Медиасток.рф

С 1 июля 2026 года владельцы жилья в указанных домах начнут напрямую взаимодействовать с АО «Мосэнергосбыт». Им не потребуется подписывать письменные договоры — они будут считаться заключенными автоматически и бессрочно. При этом расчеты за электроэнергию, используемую на общедомовые нужды, продолжат осуществлять управляющие организации.

Первые платежные документы от «Мосэнергосбыта» за июль 2026 года жители получат в августе. Для формирования счетов необходимо каждый месяц с 15 по 26 число передавать актуальные показания счетчиков электроэнергии любым удобным способом.

Варианты передачи показаний:

Если в жилом помещении установлен счетчик, подключенный к автоматизированной системе коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), то передача показаний происходит автоматически. В этом случае дополнительно сообщать показания не нужно. Проверить подключение своего счетчика к АСКУЭ можно в Едином личном кабинете клиента в разделе «Вопросы и ответы» — «Подать обращение» или позвонив в Контактный центр: +7 (499) 550-9-550.

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