Прямые договоры с «Мосэнергосбытом»: как будут рассчитываться за электроэнергию

С 1 июля 2026 года владельцы жилья в указанных домах начнут напрямую взаимодействовать с АО «Мосэнергосбыт». Им не потребуется подписывать письменные договоры — они будут считаться заключенными автоматически и бессрочно. При этом расчеты за электроэнергию, используемую на общедомовые нужды, продолжат осуществлять управляющие организации.

Первые платежные документы от «Мосэнергосбыта» за июль 2026 года жители получат в августе. Для формирования счетов необходимо каждый месяц с 15 по 26 число передавать актуальные показания счетчиков электроэнергии любым удобным способом.

Варианты передачи показаний:

Единый личный кабинет клиента на сайте my.mosenergosbyt.ru.

Мобильное приложение «Мой Мосэнергосбыт».

Сервис оплаты электроэнергии на официальном сайте «Мосэнергосбыт».

Чат-бот на официальном сайте гарантирующего поставщика, на платформе «Яндекс.Алиса».

Сервис оплаты электроэнергии в социальной сети «Вконтакте».

Звонок на выделенную линию Контактного центра: +7 (499) 550-88-99 (круглосуточно в автоматическом режиме) или по короткому номеру 13-55 (для абонентов Ростелеком в Московской области).

Терминалы передачи показаний в клиентских офисах АО «Мосэнергосбыт», МФЦ Москвы и ООО «МосОблЕИРЦ».

Если в жилом помещении установлен счетчик, подключенный к автоматизированной системе коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), то передача показаний происходит автоматически. В этом случае дополнительно сообщать показания не нужно. Проверить подключение своего счетчика к АСКУЭ можно в Едином личном кабинете клиента в разделе «Вопросы и ответы» — «Подать обращение» или позвонив в Контактный центр: +7 (499) 550-9-550.