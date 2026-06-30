Комитет по конкурентной политике Подмосковья проведет прямой эфир о торгах

Комитет по конкурентной политике Московской области проведет 30 июня 2026 года прямой эфир, посвященный участию в земельно-имущественных торгах. Начало трансляции запланировано на 14:00 по московскому времени.

Эфир будет полезен предпринимателям, которые ищут землю или помещение для бизнеса в Подмосковье, а также жителям, планирующим построить дом или купить/арендовать участок через торги. Кроме того, мероприятие подойдет для тех, кто хочет разобраться в процедуре с нуля, и для участников, которым нужны ответы на сложные вопросы или разбор нестандартных ситуаций.

Во время эфира слушатели узнают, где публикуется подборка актуальных лотов, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, и как подать заявку для участия в аукционах. Также будет возможность задать вопросы экспертам ГКУ Московской области «Региональный центр торгов».

Ссылка на трансляцию размещена в официальном канале ведомства в «Макс» «КонкурентИИм: торги и закупки Подмосковья».