Призеров коммунальной акции «Счастливая подписка» наградили в Подмосковье

Промежуточные итоги коммунальной акции «Счастливая подписка», которая стартовала минувшим летом, подвели в Подмосковье. В ее рамках 30 жителей региона получили по 1,5 тысячи рублей за то, что отказались от счетов в бумажном виде.

Расчетный центр сообщает, что акция продолжится до Нового года, и каждый, кто подпишется на электронный счет МосОблЕИРЦ, сможет участвовать в розыгрыше денежного приза. Выигранные средства будут перечислены на лицевой счет для оплаты коммунальных услуг.

Чтобы стать участником акции, необходимо подписаться на электронный счет в личном кабинете МосОблЕИРЦ через сайт или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». В разделе «Платежи» нужно выбрать опцию «Получать платежные документы в электронном виде» в настройках.

Кроме того, нужно подписаться или быть подписанным на рекламно-информационную рассылку. Для этого в личном кабинете в разделе «Профиль» следует передвинуть бегунок вправо в пункте «Рекламная рассылка».