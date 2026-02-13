Призерами футбольного турнира в Казани стали спортсменки из Истры

Юные спортсменки из Истры успешно выступили на всероссийских соревнованиях по мини-футболу. В Казани завершился турнир «VAKHITOVSKY CUP FUTSAL», собравший десять команд из разных регионов страны.

Воспитанницы Истринской спортивной школы имени Натальи Федорович заняли третье место. Победителями соревнований стала команда «Кристалл» из Санкт-Петербурга, серебро взяли футболистки «Спасателя» из Ногинска. Лучшим игроком турнира признали Ксению Сироткину из подмосковной команды.

«Мы гордимся нашими спортсменками и их наставниками. Эта победа подтверждает высокий уровень подготовки в нашей спортшколе», — отметили в администрации муниципального округа.

Ранее на этих же соревнованиях успеха добились девочки 2014–2015 годов рождения. Тренировки команды проходят в комплексе «Арена-Истра». Для воспитанниц создали современные условия: качественные поля и залы помогают юным футболисткам совершенствовать мастерство. Призеры турнира получили кубки, медали и памятные призы.