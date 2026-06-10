Призер Олимпийских игр провела встречу с детьми в лагере в Люберцах

Бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Наталья Коростелева 9 июня посетила летний лагерь «Компас» в лицее № 6 «Парус» в Дзержинском. Спортсменка рассказала школьникам, как шла к олимпийской награде.

В детстве она занималась фигурным катанием, но по ряду причин сменила вид спорта. Мечта завоевать олимпийскую медаль стала целью, которую она достигла в 2010 году.

«В большом спорте не бывает мелочей. Каждый кирпичик — тренировки, сборы, сила воля, победы, преодоление трудностей — все это день за днем вырабатывает характер, ведет к достижению поставленной цели. Это относится не только к спорту, но и к учебе, работе», — отметила Наталья Коростелева.

В ходе беседы она рассказала, как устроена Олимпийская деревня, что такое спортивная аккредитация, какие дисциплины есть в лыжных гонках. Также спортсменка напомнила о важности здорового образа жизни, правильного питания, дисциплины и настойчивости.

«Главное — верить в себя и никогда не сдаваться!» — добавила Коростелева.

Сейчас спортивную династию продолжает ее сын Савелий Коростелев. В конце встречи ребята смогли задать вопросы и сфотографироваться с выдающейся спортсменкой.