Прививочная кампания против гриппа для детей началась в Балашихе

В Балашихе стартовала прививочная кампания против гриппа, в рамках которой вакцину могут получить дети и подростки округа. В этом году планируется привить более 79,5 тысячи человек.

В поликлиники уже поступило более 25 тысяч доз детской вакцины Ультрикс квадри. Эта четырехвалентная вакцина защищает от двух штаммов вируса гриппа «A» и двух штаммов вируса гриппа «B».

«Вакцина подходит даже для самых маленьких пациентов — с шести месяцев и старше. Она хорошо переносится и имеет минимум побочных эффектов. Чтобы у ребенка к осенне-зимнему периоду сформировался устойчивый иммунитет, вакцинироваться можно уже сейчас в поликлинике по месту прикрепления», — отметила врач-эпидемиолог Балашихинской больницы Алина Алиева.

Перед прививкой ребенка должен осмотреть врач-педиатр. После того как специалист убедится в отсутствии противопоказаний, он направит пациента в кабинет вакцинации.

Записаться на прием к врачу можно: через портал «Здоровье»; по телефону 122, через инфомат в поликлинике или с помощью чат-бота «Денис».