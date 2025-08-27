Прививку от гриппа сделают более чем для 1,1 миллиона детей в Подмосковье
Кампания по вакцинации детей от гриппа продолжается в Подмосковье. В этом году планируют привить более 1,1 миллиона ребят.
Поставить прививку можно в детских поликлиниках по месту прикрепления. В них уже поставили отечественную вакцину «Ультрикс Квадри».
«Вакцинация является единственным и самым надежным способом профилактики гриппа и его опасных осложнений. Чтобы иммунитет успел сформироваться, важно сделать прививку как можно скорее», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин,
Перед вакцинацией педиатр проводит осмотр, после чего направит на вакцинацию при отсутствии противопоказаний.
Записаться на прием к врачу можно на «Госуслугах», а также по телефону 122 или через Telegram-бот.