Прививку от гриппа сделают более чем для 1,1 миллиона детей в Подмосковье

Кампания по вакцинации детей от гриппа продолжается в Подмосковье. В этом году планируют привить более 1,1 миллиона ребят.

Поставить прививку можно в детских поликлиниках по месту прикрепления. В них уже поставили отечественную вакцину «Ультрикс Квадри».

«Вакцинация является единственным и самым надежным способом профилактики гриппа и его опасных осложнений. Чтобы иммунитет успел сформироваться, важно сделать прививку как можно скорее», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин,

Перед вакцинацией педиатр проводит осмотр, после чего направит на вакцинацию при отсутствии противопоказаний.

Записаться на прием к врачу можно на «Госуслугах», а также по телефону 122 или через Telegram-бот.