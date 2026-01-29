«Приведем город в порядок». Коммунальные службы продолжили уборку снега в Раменском

Ранним утром в Раменском продолжилась уборка снега. С пяти часов специалисты трудятся над тем, чтобы жители могли быстро и удобно добираться до нужных мест.

Работы начались на Красноармейской улице. Как рассказал начальник участка, техника работает в усиленном режиме. Тракторы собирают снег и погружают его в самосвалы.

С самого утра работы также начались в сквере на улице Гурьева.

«Зима показывает свой характер, но мы хотим ее переубедить. Мы все очистим, приведем город в порядок, все люди будут радоваться и ходить по чистым пешеходным дорожкам», — поделилась начальник участка Валентина Карпова.

В первую очередь снег убирают на подходах к школам и детским садам, затем работы перемещаются на дворы и мусорные площадки. После этого чистят тротуары и общественные пространства. Всего в работах задействовали по меньшей мере 57 спецмашин.

Сильный снегопад начался в Подмосковье в начале недели. На расчистку дорог и улиц вывели более 30 тысяч дворников. На помощь им пришли волонтеры и частные организации.