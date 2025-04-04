Пристройку на 200 мест к школе № 29 возведут в Подольске к 1 сентября

В городском округе Подольск подрядная организация приступила к внутренней отделке нового корпуса пристройки на 200 мест школы № 29 имени Забродина. На строительной площадке задействованы 47 специалистов и четыре машины специальной техники.

Сейчас ведутся работы по монтажу инженерных систем, установке сантехники, электропроводки и системы пожарной безопасности. Новый корпус, площадь которого составляет 4,2 тысячи квадратных метров, будет включать современные учебные кабинеты, спортивный зал, библиотечно-информационный центр, медицинский блок и рабочие помещения для педагогического состава.

На прилегающей территории предусмотрено обустройство зоны для школьных мероприятий, спортивных и детских площадок, а также мест для отдыха. Завершение всех строительных работ запланировано на 1 сентября текущего года.

Кроме того, в рамках проекта будет проведена реновация основного здания гимназии, построенного в 1980 году.