Пристройку к школе села Софьино достроят в 2027 году

Пристройку к Софьинской школы в Раменском возведут во втором квартале 2027 года. Она будет рассчитана на 200 учебных мест, рассказали в региональном стройнадзоре.

Рядом с существующим зданием построят трехэтажный корпус площадью около 4,5 тысячи квадратных метров. В нем обустроят учебные классы, спортивный и актовый залы, кабинеты логопеда и психолога, а также медицинский блок. Два здания школы соединят так, чтобы школьники могли свободно перемещаться между ними.

На территории также разместят игровые и спортивные площадки, проведут озеленение, обустроят тротуары.

Работы ведут по нацпроекту «Молодежь и дети». Инспекторы оценили готовность объекта на 14%.