Пристройку к школе № 16 в Подольске возведут в 2026 году

Пристройку к школе № 16 в Подольске возведут к 2026 году. В ней обустроят спортивный и актовый залы, библиотеку с IT-зоной и многое другое.

Школа расположена на Народной улице. По проекту там появится пристройка на 580 мест. Площадь здания составит 8,7 тысячи квадратных метров, а общая вместимость учреждения достигнет 1080 человек, рассказал глава Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

Пристройка будет состоять из трех корпусов, а с основным зданием их свяжет остекленный переход на уровне второго этажа.

В первом блоке разместят вестибюль, зону ожидания с гардеробом, библиотеку с читальным залом и IT-зоной, актовый зал, столовую и другие помещения. Во втором корпусе обустроят учебные кабинеты для средних и старших классов, а в третьем — спортзал, мастерские и кабинет для занятий по кулинарии.

«Согласно проекту здание образует полузамкнутую композицию с просторным внутренним двором, позволяющим заниматься спортом, проводить открытые уроки и общешкольные мероприятия и отдыхать на переменах. Сложный рисунок прямоугольных и квадратных окон придает ритм протяженным фасадам. Сдержанная цветовая гамма, игра с объемами и вариативным соотношением глухих и светопрозрачных поверхностей создают выразительный облик здания и при этом гармонично интегрируют его в окружающую застройку», — сказала главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина.

В отделке пристройки будут использовать керамогранитную плитку. Красный оттенок будет контрастировать с белыми поверхностями. Акцентный графитово-серый используют в оконных перебивках, а для естественного освещения здание оборудуют витражным остеклением.

В здании также обеспечат безбарьерную среду, а на территории проведут благоустройство и озеленение. Для учащихся установят игровые и спортивные комплексы, поле для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол.