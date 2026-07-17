Пристройку к школе № 12 откроют в Мытищах 1 сентября

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая совместно с сотрудниками администрации проверила ход строительства новой пристройки к школе № 12. Образовательное учреждение, которое давно ждали родители и учителя Мытищ, готовят к открытию.

Новый учебный год начнется для школьников микрорайона Дружба в обновленных и современных классах. Строительство пристройки к школе № 12 осуществляется в рамках Народной программы партии «Единая Россия».

Отделочные работы находятся на завершающем этапе. Также ведется поставка и монтаж технологического оборудования. В новой пристройке будут расположены актовый зал, два спортивных зала, кабинеты технологии и столовая с пищеблоком. Все это было запрошено родителями учащихся и педагогическим коллективом.

К проекту подошли комплексно с целью создания комфортных и безопасных условий для обучения и отдыха, в связи с чем возле школы началось обновление дорожного покрытия автомобильной дороги и тротуаров. Открытие нового образовательного учреждения запланировано на 1 сентября.