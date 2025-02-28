Пристройку к Новопетровской школе в Истре возведут в 2025 году

Пристройку к Новопетровской школе на 300 мест в Истре включили в государственную программу. Здание построят на территории учебного заведения в 2025 году.

Об этом неоднократно просили местные жители, преподаватели и родители учеников. Образовательное учреждение построили в 1958 году. Основной корпус, здание начальной школы и мастерская сильно износились за столько лет. Кроме того, сейчас там учатся почти 500 детей, и школа явно мала для такого их количества.

«У нас нет актового зала, один спортзал на всю школу, маленькая столовая. Дети не все помешаются. Надеемся, что в новой школе и нам будет удобно, и им», — рассказала учительница Ольга Свиридова.

По пристройке уже начали вести проектные работы, а к строительству приступят уже в этом году. А также после окончания работ приступят и к капитальному строительству основного здания школы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству филиала МГИМО, школ и детсадов в этом году.