Андрей Воробьев озвучил планы по строительству филиала МГИМО, школ и детсадов
В этом году в Подмосковье построят 29 школ, 23 детских сада и общежитие филиала МГИМО. Особое внимание уделят капремонту старых образовательных учреждений — в этом году в регионе построят и обновят 163 объекта. Об этом на совещании правительства рассказал глава подмосковного Минстроя Александр Туровский.
В программу капитального ремонта на этот год вошли 58 школ, 40 детских садов, семь колледжей и пять учреждений дополнительного образования. По словам губернатора Андрея Воробьева, важно вовремя начать работы, чтобы завершить их в срок.
Он добавил, что безнадежно устаревшие учреждения не будут ремонтировать из-за сложности и высокой стоимости таких работ.
«Вы знаете, что программа капитального ремонта объектов образования идет у нас в стране уже продолжительное время и с каждым годом набирает обороты. Строительство новых школ, ввиду того, что мы покрыли тот заметный дефицит, который был в ряде муниципалитетов, снижается. А вот капитальный ремонт старых набирает обороты», — сказал губернатор.
В этом году новые школы появятся в Зарайске, Королеве, Домодедове, Чехове, Долгопрудном и других муниципалитетах. В Звенигороде откроется пристройка к Немчиновскому лицею, а в Подольске — к школе № 29.
Новые детские сады заработают в Люберцах, Домодедове, Химках, Щелкове, Сергиевом Посаде, Истре, Солнечногорске и Раменском, а в Одинцове построят общежитие МГИМО.
«В 2025 году у нас стоит задача по 163 объектам образования, в том числе 17 школ, девять садов и один кампус — за бюджет, за внебюджет — 12 школ и 14 садов. В капремонте — 58 школ, 40 садов, семь колледжей и пять объектов дополнительного образования», — рассказал Туровский.
Больше всего работ проведут в Орехово-Зуеве, Наро-Фоминске, Серпухове, Богородском округе, Подольске, Пушкино и Щелкове.
В программу также включили гимназию имени Подольских курсантов. Там обновят фасад и кровлю, входные группы, лестницы, коммуникации, окна и двери, а также установят новую мебель и оборудование.