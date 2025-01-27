Андрей Воробьев озвучил планы по строительству филиала МГИМО, школ и детсадов

В этом году в Подмосковье построят 29 школ, 23 детских сада и общежитие филиала МГИМО. Особое внимание уделят капремонту старых образовательных учреждений — в этом году в регионе построят и обновят 163 объекта. Об этом на совещании правительства рассказал глава подмосковного Минстроя Александр Туровский.

В программу капитального ремонта на этот год вошли 58 школ, 40 детских садов, семь колледжей и пять учреждений дополнительного образования. По словам губернатора Андрея Воробьева, важно вовремя начать работы, чтобы завершить их в срок.

Он добавил, что безнадежно устаревшие учреждения не будут ремонтировать из-за сложности и высокой стоимости таких работ.

«Вы знаете, что программа капитального ремонта объектов образования идет у нас в стране уже продолжительное время и с каждым годом набирает обороты. Строительство новых школ, ввиду того, что мы покрыли тот заметный дефицит, который был в ряде муниципалитетов, снижается. А вот капитальный ремонт старых набирает обороты», — сказал губернатор.