Приставы взыскали долг по алиментам на миллион рублей с жителя Солнечногорска

Фото: Медиасток.рф

Судебные приставы Солнечногорска взыскали около одного миллиона рублей долга по алиментам с местного жителя. Несмотря на решение суда, мужчина уклонялся от ежемесячных выплат на содержание своего ребенка.

Судебным приставам пришлось применить целый комплекс мер принудительного взыскания денег: арестовали банковские счета и ограничили его в праве выехать за границу.

В результате грамотных действий приставов должник выплатил весь накопившийся долг в полном объеме.

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