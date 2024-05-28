Сегодня 21:05 Приставы взыскали долг по алиментам на миллион рублей с жителя Солнечногорска Фото: Медиасток.рф
Судебные приставы Солнечногорска взыскали около одного миллиона рублей долга по алиментам с местного жителя. Несмотря на решение суда, мужчина уклонялся от ежемесячных выплат на содержание своего ребенка.
Судебным приставам пришлось применить целый комплекс мер принудительного взыскания денег: арестовали банковские счета и ограничили его в праве выехать за границу.
В результате грамотных действий приставов должник выплатил весь накопившийся долг в полном объеме.
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