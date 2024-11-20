Волонтеры из Серпухова доставили генераторы бойцам СВО в Херсоне

На прошлой неделе из Серпухова отправили две машины гуманитарной помощи на Херсонское направление, а сейчас пришла обратная связь от бойцов. Они благодарят всех, кто помогал в сборе.

Волонтеры сообщества «Своих не бросаем», группы из Подольска, Коломны и Каширы, депутаты, предприниматели, сотрудники центра «Шанс» и просто неравнодушные жители собрали шесть тонн необходимых вещей. Среди груза были генераторы, детали для авто, медикаменты, колеса, отопительные приборы, стройматериалы и инструменты. Помимо этого, бойцы получили домашние угощения, которые напомнили им о тепле родного дома.

«Ребятам на передовой важно чувствовать надежный тыл!» — отметил глава Серпухова Сергей Никитенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил лучших волонтеров региона. Они помогают в организации федеральных и международных мероприятий, активно участвуют в премиях «Мы вместе» и «Мы рядом».

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