Приокско-Террасный заповедник в Серпухове отметил 80-летие

Приокско-Террасный заповедник в Серпухове отпраздновал 80-летие со дня основания. Несмотря на закрытие многих природных зон в 1951 году, этот уникальный заповедник был сохранен благодаря усилиям Михаила Александровича Заблоцкого, организовавшего Центральный зубровый питомник.
За восемь десятилетий работы питомник стал домом для более 700 чистокровных зубров, что свидетельствует о колоссальном вкладе в сохранение редкого вида.
Праздничные мероприятия прошли на территории Центральной усадьбы заповедника. Гости и жители округа приняли участие в экологических и творческих мастер-классах, лекциях и экскурсиях, посетили ярмарку и детскую анимацию. Особым подарком стал концерт с участием творческих коллективов и экс-солиста групп «Земляне» и «Белый орел» Андрея Храмова. Также состоялось награждение победителей онлайн-конкурса «Поздравь заповедник».
Приокско-Террасный заповедник является частью Всемирной сети биосферных резерватов ЮНЕСКО и гордостью каждого жителя Серпухова.
В этом году он претендует на победу в конкурсе Russian Traveler Awards-2025 в номинации «Природный объект».
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