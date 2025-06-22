Приокско-Террасный заповедник в Серпухове отметил 80-летие

Приокско-Террасный заповедник в Серпухове отпраздновал 80-летие со дня основания. Несмотря на закрытие многих природных зон в 1951 году, этот уникальный заповедник был сохранен благодаря усилиям Михаила Александровича Заблоцкого, организовавшего Центральный зубровый питомник.

За восемь десятилетий работы питомник стал домом для более 700 чистокровных зубров, что свидетельствует о колоссальном вкладе в сохранение редкого вида.

Праздничные мероприятия прошли на территории Центральной усадьбы заповедника. Гости и жители округа приняли участие в экологических и творческих мастер-классах, лекциях и экскурсиях, посетили ярмарку и детскую анимацию. Особым подарком стал концерт с участием творческих коллективов и экс-солиста групп «Земляне» и «Белый орел» Андрея Храмова. Также состоялось награждение победителей онлайн-конкурса «Поздравь заповедник».