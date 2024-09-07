Принтер для печати изделий из металла разработали в институте в Подольске

Сотрудники института «Луч» в Подольске разработали опытный образец 3D-принтера для печати форм из тугоплавких металлов. На нем можно будет изготавливать сложные металлические изделия для промышленности.

Ученые «Росатома» в Подольске разработали одну из первых установок в стране, которая позволит быстро и качественно изготавливать сложные металлические изделия. Себестоимость таких изделий будет уменьшена минимум на 20% при одновременном увеличении скорости производства в 3-4 раза.

Технология позволяет быстро создавать нестандартные изделия для предприятий из различных отраслей. Критические узлы на 90% состоят из отечественных комплектующих.

Теперь сотрудники института разработают нормативные документы, чтобы можно было запустить серийное производство.

Отметим, что работа идет в рамках федерального проекта «Разработка новых материалов и технологий для перспективных энергетических систем» комплексной программы развития атомной науки, техники и технологий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».