«Принесет нам победу и стабильность». Воробьев поздравил жителей Подмосковья с наступающим 2026 годом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с наступающим 2026 годом. В своем обращении он пожелал каждой семье счастья, покоя и места для радости.

Воробьев отметил, что 2025-й стал годом больших дел, вызовов и настоящих свершений. В регионе успели многое сделать за это время: открывали школы и больницы, помогали семьям, запускали новые производства, а также поддерживали героев Подмосковья.

Губернатор поблагодарил россиян, которые сейчас находятся в зоне спецоперации. Он отметил, что ими гордятся, их близкие ждут их возвращения домой. Воробьев назвал их силой и опорой.

Глава региона отметил, что Новый год — не просто праздник, а нечто большее, символизирующее веру, надежду и тепло.

«Про семьи, которые держатся вместе, про детей, которые верят в чудо, про тех, кто, несмотря ни на что продолжает действовать, создавать и помогать», — подчеркнул Воробьев.

Глава региона пожелал жителям, чтобы следующий год принес им победу и уверенность в завтрашнем дне, а также стабильность.

«Пусть в каждом доме Подмосковья будет покой, счастье и место для радости! Счастливого Нового года!» — заключил Воробьев.