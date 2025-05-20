Приложение подмосковной Системы-112 приняло 7 тысяч обращений с начала года

Центр по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

Фото: Центр по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

С января через приложение «112 МО» поступило уже свыше семи тысяч обращений в экстренные службы. Этот результат на две тысячи превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Ежедневно через приложение поступает около 50 вызовов, что позволяет значительно ускорить оказание помощи.

Главное преимущество «112 МО» — простота использования: для вызова экстренных служб достаточно одного нажатия кнопки.

Приложение также позволяет отследить на карте машины скорой помощи или аварийной бригады «Мособлгаза», увидеть геолокацию близких людей, вызвать врача на дом или найти ближайшие медицинские учреждения, полицейские участки и офисы многофункциональных центров.

Приложение «112 МО» стало первым в России сервисом такого формата и с момента запуска в 2017 году помогло обработать свыше 43 тысяч обращений. С каждым годом его функционал расширяется, делая жизнь в Подмосковье безопаснее.