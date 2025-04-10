Приложение подмосковной Системы-112 приняло 6 тысяч обращений с января

В Подмосковье с 2017 года действует мобильное приложение «112 МО», которое позволяет обратиться за экстренной помощью. С начала года им воспользовались почти шесть тысяч человек.

С момента запуска приложения операторы зарегистрировали свыше 42 тысяч обращений.

При помощи «112 МО» попавшие в беду люди могут вызвать сотрудников экстренных служб, нажав всего одну кнопку. Одним из важнейших преимуществ приложения является возможность следить за перемещением машин скорой помощи или службы газа.

Жители Московской области также могут обратиться за срочной помощью по телефону 112, отправив SMS, написав сообщение в чат-бот в Telegram или через систему «ЭРА-ГЛОНАСС».