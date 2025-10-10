Приложение для быстрой выдачи защитных масок создали в Истре

Приложение помогает быстро выдавать защитные маски и респираторы людям в чрезвычайных ситуациях. Раньше для этого нужно было заполнять много бумаг, а теперь можно просто зарегистрироваться с помощью мобильного телефона.

Приложение презентовали на практическом показательном мероприятии по гражданской обороне для должностных лиц органов местного самоуправления, которое состоялось в Раменском. Всего в учениях участвовало более 600 человек, в том числе и представители из муниципального округа Истра.

Отметим, что руководство Главного управления МЧС России по Подмосковью высоко оценило это приложение, отметив, что его можно распространить в других регионах Российской Федерации. Ведь в чрезвычайной ситуации оно поможет организовать электронную регистрацию населения и минимизировать столпотворение во время раздачи средств защиты.