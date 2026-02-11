«Прикрутить фитиль». Эксперты поддержали инициативу «ЕР» по запрету вейпов в Подмосковье

Омбудсмен Мишонова: влияние вейпов на детский организм до конца не изучено

В Подмосковье депутаты Мособлдумы, общественники и эксперты обсудили предложение о запрете вейпов и электронных сигарет в регионе ради сохранения здоровья будущих поколений. В ходе круглого стола прозвучал ряд предложений, в частности, о лицензировании такой торговли. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Ксения Мишонова поддержала необходимость ужесточения контроля в этой сфере.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что пора «прикрутить фитиль» торговцам вейпами. Следует запретить их продажу рядом со студенческими общежитиями, студгородками, стадионами, детскими лагерями, зонами отдыха, социальными и медучреждениями.

«Единороссы» призвали торговцам электронными сигаретами максимально ограничить пространство для маневра, в том числе и виртуальное, заблокировав работу сайтов. Кроме того, лицензировать такую торговлю.

В Минздраве отметили, что вейпы воздействуют на мозг и психику, но главная его опасность для молодежи — доступность и быстрота привыкания.

«Уже сейчас мы понимаем, что есть случаи в мире, когда детям, курящим вейп, пришлось пересаживать легкие, потому что они серьезно были деформированы из-за постоянного курения», — отметила Мишонова, добавив, что влияние вейпов на детский организм до конца не изучено.

Зампредседателя Мособлдумы Олег Рожнов заявил, что электронные системы активно распространяются среди российских детей и подростков, приобретая красивые формы.

«А это здоровье нашей нации, здоровье наших будущих поколений. Они думают, что это игрушка, а на самом деле это серьезный вред здоровью. Даже те вейпы, которые не содержат никотина», — подчеркнул депутат.

Ранее депутат Госдумы Артем Кирьянов допустил рост теневого рынка в случае запрета вейпов.