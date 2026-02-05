Депутат Кирьянов допустил рост теневого рынка при запрете вейпов

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов прокомментировал предложение запретить вейпы в России. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Депутат указал на популизм подобных инициатив. Он также задался вопросом о механизме контроля за соответствующими процессами.

«Свою задачу вижу в том, чтобы никотиновую зависимость снижать системными методами», — отметил парламентарий.

На взгляд Кирьянова, результатом строгих ограничений станет рост теневого рынка электронных сигарет.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте