Депутат Кирьянов допустил рост теневого рынка при запрете вейпов
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов прокомментировал предложение запретить вейпы в России. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
Депутат указал на популизм подобных инициатив. Он также задался вопросом о механизме контроля за соответствующими процессами.
«Свою задачу вижу в том, чтобы никотиновую зависимость снижать системными методами», — отметил парламентарий.
На взгляд Кирьянова, результатом строгих ограничений станет рост теневого рынка электронных сигарет.
