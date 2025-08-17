Приюту для собак в Можайске исполнилось 15 лет

В Можайском муниципальном округе в приюте для собак прошло юбилейное благотворительное мероприятие «Нам 15!». Гости праздника побывали на выставке собак и ярмарке, поучаствовали в мастер-классах.

Благотворительное мероприятие объединило неравнодушных жителей и гостей Можайского округа, семьи участников специальной военной операции, волонтеров Подмосковья и общественников.

На выставке служебные собаки продемонстрировали гостям свои умения. Взрослые и дети поучаствовали в различных мастер-классах. На благотворительной ярмарке жителя и гостям Можайского муниципального округа представили изделия ручной работы, угощения и милые вещицы.

Собравшиеся на празднике пообщались с собаками и окружили их заботой. Все желающие сделали на память фото с четвероногими друзьями. Хозяйка приюта Галина и ее помощники заботятся о каждом питомце — сегодня они содержат свыше 400 животных.

Информацию о том, как можно поддержать подопечных Можайского приюта, можно найти в официальной группе по ссылке.