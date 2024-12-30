Приюту для девочек при Покровском монастыре исполнилось 20 лет

В уходящем 2024 году приюту для девочек при Покровском ставропигиальном женском монастыре в Москве исполнилось 20 лет. Накануне праздников его воспитанниц навестил губернатор Московской области Андрей Воробьев .

С 2004 года монастырь помогает детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Сейчас в приюте живут 47 детей. Самой младшей подопечной — три года, самой старшей — 17 лет.

В приюте девочки не только проходят школьную программу, но и получают дополнительное образование, а также занимаются творчеством. Некоторые подопечные играют на музыкальных инструментах и выступают в небольшом оркестре.

«Низкий поклон матушке Феофании, послушницам монастыря за добрые сердца и заботу. Приехал в гости к воспитанницам, поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством, передал подарки», — отметил Воробьев.