Приют для животных в Ногинске отметил 17-летие

Ногинский приют для животных — единственный муниципальный приют в Московской области. Недавно он отметил свое 17-летие.

Насыщенную праздничную программу подготовил ногинский приют на свое 17-летие. Для гостей были организованы груминг-салон и кинологический мастер-класс, викторины, квест, беспроигрышная лотерея, сладкое чаепитие. Детей развлекали аниматоры в ростовых куклах. В этот день каждый мог попробовать себя в роли дрессировщика, грумера или фотографа.

Приют — это прежде всего люди, отзывчивые, неравнодушные. У каждого из сотрудников своя история: кто-то впервые заглянул сюда из любопытства и остался насовсем, сменив профессиональную сферу деятельности; кто-то пришел за питомцем и нашел здесь свое призвание.



"Коллектив здесь очень дружный и сплоченный. Люди остаются здесь по зову сердца. Волонтеры и сотрудники периодически проходят обучение, посещают семинары и лекции. Приют активно сотрудничает со школами и детскими садами, для ребят проводятся уроки добра» — отметила директор ногинского приюта для животных Юлия Бросалина.

Администрация Богородского округа, со своей стороны, делает все возможное для поддержки приюта. В планах — войти в государственную программу по строительству нового помещения.

Ногинский приют для животных — единственный муниципальный приют в Московской области. В нем содержится более 500 питомцев.