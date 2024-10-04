Приговор в отношении участника преступной группы вынесли в Подмосковье

Московский областной суд приговорил участника преступной группировки Алексея Зеленова к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Много лет он скрывался от полиции, но в мае этого года попался на поддельных документах.

По данным Прокуратуры Московской области, Зеленова признали виновным по нескольким статьям уголовного кодекса, включая заказное убийство, незаконное ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, подделку документов.

Установлено, что с декабря 2006 года по март 2007 года Алексей Зеленов был членом организованной группы и участвовал в подготовке к совершению убийства на территории Московской области, а также в организации покушения на убийство.

По поручению лидера группы Зеленов должен был найти киллера и передать ему огнестрельное оружие с деньгами в качестве предоплаты, а также фотографию жертвы и другую личную информацию.

28 марта 2007 года на территории Ленинского округа исполнитель не менее 15 раз выстрелил из самодельного автомата по машине, в которой находились предполагаемая жертва и его знакомый. От полученных ранений попутчик мужчины скончался на месте, при этом сам он не пострадал.

Долгое время Зеленов скрывался, но в мае 2024 года его задержали в парке культуры и отдыха «Пехорка» в Балашихе. Он предъявил поддельное водительское удостоверение на другое имя.

Суд приговорил Алексея Зеленова к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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