«Приглашает Роспотребнадзор». Мизулина показала крысу в школьной столовой в Балашихе

Екатерина Мизулина показала видео с крысой в школьной столовой в Балашихе

В школьной столовой в Балашихе заметили крысу. Директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина опубликовала в своем Telegram-канале видео с грызуном, вероятно, снятое кем-то из школьников.

«Симпатичная крыса из столовой МБОУ СОШ № 4 города Балашиха желает всем самого вкусного обеда и приглашает в гости Роспотребнадзор», — подписала ролик Мизулина.

На видео крыса выпрыгивает из мусорного ведра и прячется в нишу за раковиной.

Ранее в Сети появилось видео с полчищами крыс, бегающими у нового корпуса школы в деревне Голубое. Специалисты осмотрели подвалы и контейнерную площадку школы. Охрана патрулировала территорию круглосуточно, обходя ее каждые два часа. Грызунов не нашли. Позже выяснилось, что на записи не крысы, а стая куропаток.