Администрация Солнечногорска опровергла слухи о полчищах крыс в одной из школ

Информация о грязи и крысах в новом корпусе школы в деревне Голубое Подмосковье не соответствует действительности. Как сообщили 360.ru в пресс-службе администрации городского округа Солнечногорск, уборку в школе проводит клининговая компания в соответствии с СанПиН.

«Уборка проводится по окончании образовательного процесса, в отсутствии обучающихся в образовательной организации, специальными моющими средствами и поломоечными машинами. Ремонт сломанных перегородок и сантехники санитарных узлов проведен», — отчитались в администрации.

Также специалисты обследовали подвальные помещения и контейнерную площадку образовательного учреждения. Охрана круглосуточно каждые два часа обходила территории. Грызунов не обнаружили.

«Факт наличия крыс не соответствует действительности и не является достоверной информацией», — подчеркнули в пресс-службе.

Видео с крысами, бегающими у нового корпуса школы, появилось в новостных Telegram-каналах. Однако оказалось, что на записи не грызуны, а стая куропаток.

Год назад крысы заполонили школы Марселя. Грызуны бегали по классами и коридорам учебных заведений.