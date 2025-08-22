Приемная кампания завершилась в энергетическом техникуме в Шатуре

Более 1,5 тысячи заявлений на 375 бюджетных мест подали в техникум Шатуры в этом году. В учреждении набрали контрольные цифры приема студентов.

Здесь будут обучать на профессии в области энергетической и химической промышленности, информационной безопасности и другим профилям. Всего работают три образовательные площадки в Шатуре и Рошале. При этом еще 41 человек сможет учиться на внебюджете.

«Наш техникум стал лидером среди учебных учреждений Московской области, которые своевременно завершили приемную кампанию и набрали контрольные цифры приема студентов», — прокомментировал директор «Шатурского энергетического техникума» Виталий Давыдов.

Поступают в учреждение не только местные девятиклассники, но и ребята со всего региона, а также из Рязанской, Волгоградской, Иркутской, Архангельской областей и стран СНГ.

С техникумом сотрудничают ключевые работодатели отрасли. Это компании «Юнипро», «Мосэнерго», «Россети», «ТПК ВИП Сервис», «Аметист» и «КсилоСвисс».