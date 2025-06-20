Приемная кампания в кадетской школе в Воскресенске продлится до конца августа

В Муниципальном бюджетном образовательном учреждении-лицее «Воскресенская кадетская школа» проходит набор новых учащихся, приемная кампания продлится до 30 августа. В учебное заведение уже подали свыше 30 заявлений на поступление.

Кандидаты должны не просто предоставить все необходимые документы, но и пройти несколько вступительных испытаний.

«В этом году приемная кампания проходит активно, поступает много юношей и девушек. Сначала я изучаю личные дела учеников: характеристики, оценки. Затем ребята выполняют тесты по русскому языку и математике, а также сдают нормативы по физкультуре», — поделилась педагог-психолог школы Анастасия Соколова.

Она также добавила, что все кандидаты проходят обязательное психологическое тестирование, по результатам которого выдают заключение: рекомендован ли заявитель к поступлению или нет.

Учащиеся кадетской школы получают не только академические знания, но и патриотическое воспитание. В учебном процессе большое внимание уделяют военно-патриотической работе. Все это помогает выпускникам образовательного учреждения поступать в высшие учебные заведения с военным уклоном.

«Сын с юного возраста увлекается военным направлением. Мы регулярно посещаем тематические выставки, музеи. Самый любимый — парк „Патриот“, в котором мы бываем каждый год. Когда сын сказал, что хочет поступать в военное училище, мы начали узнавать о кадетской школе своего города, нам все понравилось, и мы приняли решение поступать именно сюда», — поделилась мама поступающего Ольга Сенькина.