Приемная кампания стартовала в вузах Подмосковья

Начиная с 20 июня стартовала кампания по приему абитуриентов в высшие учебные заведения Московской области. Выпускники 11-х классов могут выбрать из 67 университетов для продолжения получения образования.

Абитуриенты имеют возможность обучаться в различных областях в подмосковных вузах, включая педагогические, технические, медицинские, художественные, дипломатические и другие специальности. Документы могут быть оформлены лично в учебных заведениях или онлайн на официальном сайте госуслуг.

При поступлении абитуриентам необходимо предоставить паспорт и документ, подтверждающий образование, — аттестат о полном среднем образовании или диплом о получении среднего профессионального образования. Полный перечень необходимых документов доступен на сайтах университетов.

Для абитуриентов, поступающих без вступительных испытаний (на основании результатов ЕГЭ), прием заявлений осуществляется до 25 июля. Окончательные конкурсные списки будут опубликованы до 27 июля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и обновлении школ в регионе. Так, к новому учебному году откроют 24 новые школы и 10 детских садов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».